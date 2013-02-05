Сделать тему для WordPress (верстка+натяжка)

Ищется грамотный верстальщик и спец по wordpress.

Нужно сделать тему.

Есть PSD макеты главной и внутренней (пост) страниц. См. приложение.

Верстка блочная, кроссбраузерная(Firefox, Opera, IE 7+, Safari, Google Chrome), валидная. Желательно с комментариями в коде.

Так же нужно сделать стили для плагинов установленных на сайте:

- Список страниц

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Что бы все выглядело как на макетах.

PSD макеты аккуратные, все слои названы понятно и разложены по папкам. Все комментарии по верстке так же в PSD файлах в виде заметок (Notes).

Прошу указывать стоимость и сроки выполнения подобной работы.