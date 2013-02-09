Требуется создать сайт о танго.

Дизайн:

Цветовая схема как в современных цветных фильмах о 1930-ых, эпоха джаза, буржуазия 1930-ых и тд. Вот образец цветовой схемы http://www.tangoclub.co.nz/pics/golden_age_tango_b... (светлые пастельные тона, не надо тёмный сайт. Нам, Северным людям, уставшим от Полярной ночи, когда два месяца нет Солнца, очень хочется приятных теплых постельных тонов).

На фоне сайта где блок меню и центр пусть будет фоновый цвет чтобы было удобно читать текст (не надо чтобы был черный цвет и мигающие звезды и на этом ужасе текст белого цвета как в сайтах аля 1990-ые).

А по бокам сайта пусть ненавязчиво будут картинки из мира аргентинского танго 1930-ых, эпоха джаза, буржуазия 1930-ых, наши советские НЭПманы в период новой экономической политики в СССР — всё в таком духе роскоши и богатства, и романтического мира танго. И не просто прямоугольные картинки одна за другой, а красиво их вписать в дизайн сайта.

Слева вверху лого — картинка про город Мурманск. В центре надпись (большим размером шрифта) «Аргентинское танго в Мурманске» в таком шрифте как на лого сайта http://www.tango-volga.ru/, а под этой надписью таким же шрифтом, но меньшим размером надпись «Аргентинское танго — особенный язык, на котором мужчина и женщина говорят без слов…».

Меню слева, меню в виде как на этом сайте http://www.xrapkoff.ru/tanczevalnye-stili/argentin... (блоки, но только чтобы когда мышь наводишь, то блок подсвечивался целиком, блоки чтобы подсвечивались как тут целиком http://stango.ru/)

Блоки меню вертикально. Шрифт в блоках меню как на этой картинке http://www.stoneengravings.co.uk/img/artdeco1.jpg с этого сайта www.stoneengravings.co.uk/fonts.php

Снизу сайта слева и справа фон из цветов как на этом сайте http://tangoargentino.ru/

Программирование:

Сайт на php. Можно самописный простой движок. Не нужно использовать тяжелый движок-монстр, для такого сайта самый простой самописный движок на php подойдет.

Конечно можно и нужно использовать MySQL (списки блоков, их тип (блок-категория, блок-пост), список постов к категории, сами тексты постов)).

И чтобы были шаблоны страниц на php, это для удобства мне вставлять потом счетчики внизу и более простого редактирования сайта.

Будут такие блоки: статьи о танго, милонги, школы танго, преподаватели.

В общем блоки — это как бы категории что и в WordPress.

При этом блоков — два типа: блок-категория и блок-пост (запись)

Когда кликаешь на блок-категорию, то выводятся его «посты» (записи), посты выводятся в центре сайта, с постраничной навигацией когда статей станет много (1, 2, 3, и тд, постраничная навигация как тут http://photo.99px.ru/ блоки с цифрами). Когда кликаешь на сам пост, то пост выводится в центре сайта.

Когда кликаешь на блок-пост, то пост выводится в центре сайта.