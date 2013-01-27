Верстка сайта стоматологии

$40
HTML-версткаЗавершен1 заявка112 просмотров
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Необходимо сверстать макет сайта для стоматологической клиники. Необходимое условие - корректное отображение в современных браузерах. Также что-то более менее должно быть видно в IE6 (основная информация). Макет несложный, практически без интерактивных элементов. Подробности и файл Photoshop по электронной почте.

Верстка сайта
11 лет назад
bpunching
Антон 
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$40
3 дня
Работа выполнена раньше срока. Все замечания были устранены в течение нескольких часов, несмотря на позднее время суток. Рекомендую.
Антон замечательный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно работать!
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