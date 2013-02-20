Срочно за сегодня сверстать около 6-7 страниц

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки244 просмотра
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нужно за сегодняшнюю ночь сверстать примерно 5-6 страниц(главная, остальные от главной отличаются центральной частью).

часть верстки готова(кривая), нужно подправить до 1в1 с макетами.

сверстать нужно за сегодняшний

вечер (до часу-двух ночи по украине,

но рассмотрим варианты.)

для опытного верстальщика думаю не проблема

периодически показывать результат,

оплата по результату, можно поэтапно за каждую страницу

стучитесь в скайп aleksandr.kiinash.

примеры макетов во вложении.

пишите только те, кто может сразу взяться.

11 лет назад
3dmisto
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
syt_web_nik
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$60
1 день
Отличный специалист. буквально за ночь сверстал 1в1 кучу страниц сложности выше средней. работой Ильи доволен, Рекоммендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую Александра.
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