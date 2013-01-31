Обновление сайта на WordPress

Сколько будет стоить данные изменения? 1. Чем больше товаров добавляешь к сравнению, тем левее уходит текст в модуле сравнения. 2. В модуле сравнения когда много товаров, нижний скрул имеет только стрелку влево, смотрится как будто недоделанный, не ...