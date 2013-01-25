Нужно сверстать 21 макет

Доброго всем времени суток!

Нужна верстка 21-й страницы. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке.

В 2-х макетах есть присутствие адаптивной верстки. К макетам идет описательная документация.

Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 8.0 и выше, или Firefox 3,6 и выше, или Opera 11 и выше, или Safari 11 и выше, или Chrome;

В атаче пример главной страницы. От вас хочу узнать сроки (приблизительные) и цену (тоже приблизительная).

Разброс в +/- 50% сильно приблизительный, спасибо ;)

Спасибо. Буду ждать предложений.