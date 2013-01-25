Нужно сверстать 21 макет

Нужно сделать верстку, качественно по всем стандартам, дивно, валидно, кросбраузерно. Дизайн не сложный, необходимо решить вопрос с нестандартными шрифтами чтобы корректно работали в браузерах. Обязательно наличие работ по верстке и опыт. Срок 3 дня. Реально за ...
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Доброго всем времени суток!
Нужна верстка 21-й страницы. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке.
В 2-х макетах есть присутствие адаптивной верстки. К макетам идет описательная документация.
Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 8.0 и выше, или Firefox 3,6 и выше, или Opera 11 и выше, или Safari 11 и выше, или Chrome;
В атаче пример главной страницы. От вас хочу узнать сроки (приблизительные) и цену (тоже приблизительная).
Разброс в +/- 50% сильно приблизительный, спасибо ;)
Спасибо. Буду ждать предложений.
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