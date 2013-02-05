Верстка шаблона Virtuemart 2.0.18a на Joomla 2.5

Имеется в разработке сайт http://new.xs.ua/katalog, шаблон магазина нужно привести в визуальное сходство с http://www.templatemonster.com/demo/42144.html.

Главная страница магазина - рекомендуемые товары - как на http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_42144/index.php/online-store/categoty-layout/drills#tabs-2, можно без рейтинга и наличия на складе.

Страница категории - как http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_42144/index.php/online-store/categoty-layout/drills#tabs-1, можно без рейтинга и наличия на складе.

Карточка товара - http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_42144/index.php/online-store/categoty-layout/drills/product-2-detail, можно без рейтинга, без соц. кнопок и без табов описания.

Я даю архив сайта и дамп базы данных и вы работаете с ним самостоятельно, готовя документ, в котором описываете вносимые изменения в файлах (какой файл, какая строка, что на что поменять или добавить) и я на основе этих изменений уже вношу правки на свой ресурс и получаю желаемый результат.

Оплата возможна поэтапная.