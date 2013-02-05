Верстка шаблона Virtuemart 2.0.18a на Joomla 2.5

Здраствуйте. Нужно оптимизировать сайт, улутшить быстродействие сайта, убрать некоторые ошибки. Предлагайте цены и сроки исполнение. Оплата по факту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется в разработке сайт http://new.xs.ua/katalog, шаблон магазина нужно привести в визуальное сходство с http://www.templatemonster.com/demo/42144.html.
Главная страница магазина - рекомендуемые товары - как на http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_42144/index.php/online-store/categoty-layout/drills#tabs-2, можно без рейтинга и наличия на складе.
Страница категории - как http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_42144/index.php/online-store/categoty-layout/drills#tabs-1, можно без рейтинга и наличия на складе.
Карточка товара - http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_42144/index.php/online-store/categoty-layout/drills/product-2-detail, можно без рейтинга, без соц. кнопок и без табов описания.
Я даю архив сайта и дамп базы данных и вы работаете с ним самостоятельно, готовя документ, в котором описываете вносимые изменения в файлах (какой файл, какая строка, что на что поменять или добавить) и я на основе этих изменений уже вношу правки на свой ресурс и получаю желаемый результат.
Оплата возможна поэтапная.
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