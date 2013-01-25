1. Есть html файлы (4 страницы html), которые нужно прикрутить к Джумле. (джумла не установлена, но если надо будет, то поставлю) 2. в прикрепленном фото видно, что разделов 4 (по ползункам меню). Нужно скопировать и добавить ...
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Здравствуйте.
Необходимо качественная див верстка дизайна (psd)
Дизайн главной во вложении.
Всего 3 страницы. Прошу указать стоимость: верстка главной + внутренних
Прошу отвечать только квалифицированных верстальщиков.
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