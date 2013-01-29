Верстка сайта дилера спецтехники

Есть сайт на джумле. нужно подкоррекировать верстку. http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/1623829.html#item вот как она выглядит сейчас. Описаны 4 пункта которые нужно выполнить. А должно быть так: http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/1623828.html#item в итоге. только серая "Стабильная полоса в самом низу." Интересует цена и срок. Джумла 1,7