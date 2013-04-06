Заверстать главную страницу в HTML

$100
HTML-версткаЗавершен10 заявок218 просмотров
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Необходимо заверстать главную страницу сайта ratingtoplist.com в новый вид, но что бы внутренние страницы потом не развалились.

В прикрепе для оценки сложности два файла, это одна и та же главка, но на второй картинке обведен красным блок который нужно будет тоже заверстать в страницу.

Внимание! Рассмотрю заявки только от фрилансеров с хорошим портфолио по верстке.

Требования к верстке:

- Микроформаты

- XHTML

- CSS

- блочная верстка

- оптимизированная графика

- валидность

- логичная структура

- верстка с учетом нужд сео

- оптимизированный и аккуратный код

Браузеры: Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Цена/Сроки

HTML
11 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Отличная работа
Приятно было работать с таким заказчиком
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