Заверстать главную страницу в HTML

Необходимо заверстать главную страницу сайта ratingtoplist.com в новый вид, но что бы внутренние страницы потом не развалились.

В прикрепе для оценки сложности два файла, это одна и та же главка, но на второй картинке обведен красным блок который нужно будет тоже заверстать в страницу.

Внимание! Рассмотрю заявки только от фрилансеров с хорошим портфолио по верстке.

Требования к верстке:

- Микроформаты

- XHTML

- CSS

- блочная верстка

- оптимизированная графика

- валидность

- логичная структура

- верстка с учетом нужд сео

- оптимизированный и аккуратный код

Браузеры: Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Цена/Сроки