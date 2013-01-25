Откорректировать верстку

HTML-версткаЗавершен3 заявки184 просмотра
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Есть сайт на джумле. нужно подкоррекировать верстку.

http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/1623829.html#item вот как она выглядит сейчас. Описаны 4 пункта которые нужно выполнить.

А должно быть так: http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/1623828.html#item в итоге. только серая "Стабильная полоса в самом низу."

Интересует цена и срок.

Джумла 1,7

11 лет назад
nikerina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень оперативно, без излишних вопросов выполнил работу. Всем рекомендую.
Приятный работодатель. Все четко и по существу.
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