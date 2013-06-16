Yuka_kr

Темнюк Yuka_kr

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков

lexxcorp
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Обновить форум SMF
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net_vzlom
Якубова 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Изменить контакты на сайте и сделать бекап.JOOMLA
Joomla
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cash_cs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Выбор количества товара в категории opencart. FAST
Opencart
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AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Скопировать калькулятор
Joomla
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web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
0 баллов
12 лет назад
Исправить ошибку в OpenCart
Opencart
Крайне НЕ рекомендую работать с этим исполнителем. Взял данные ftp, доступ в админку 3.06, сказал "Сделаю в кратчайшие сроки", далее пропал. Нашел я его мобильный № телефона - ответил, сказал что вечером доделает, опять пропал. Каждый день сидит онлайн в скайпе и на weblancer, но не отвечает. Сменил свои данные на другие. Тем не менее, кому они будут необходимы на будущее (данные не конфиденциальные - он сам их перед этим опубликовал): Темнюк Юрий Владимирович, 36 лет (хотя ведет себя как ребенок). г.Кривой Рог, Украина, skype: yuriy.temnyuk моб.тел.: +38 (098) 038-85-27
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