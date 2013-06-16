Крайне НЕ рекомендую работать с этим исполнителем. Взял данные ftp, доступ в админку 3.06, сказал "Сделаю в кратчайшие сроки", далее пропал. Нашел я его мобильный № телефона - ответил, сказал что вечером доделает, опять пропал. Каждый день сидит онлайн в скайпе и на weblancer, но не отвечает. Сменил свои данные на другие. Тем не менее, кому они будут необходимы на будущее (данные не конфиденциальные - он сам их перед этим опубликовал): Темнюк Юрий Владимирович, 36 лет (хотя ведет себя как ребенок). г.Кривой Рог, Украина, skype: yuriy.temnyuk моб.тел.: +38 (098) 038-85-27