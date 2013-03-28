net_vzlom

Якубова net_vzlom

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

alex3367201
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$60
10 баллов
8 лет назад
Сделать магазин на шаблоне opencart
Opencart
Все хорошо, спасибо за работу
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mandarin-kokain
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать сайт на шаблоне джумла
Joomla
Приятно работать, не было никаких проблем.
Сергей - отличный исполнитель ! Выполнил работу максимально быстро и качественно ! Ответил на все мои вопросы, все объяснил, рассказал и показал ! )) Осталась довольна сотрудничеством ! :) Рекомендую !
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alex_stalin
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Внести правки. Сайт на modx
MODX
Анастасия отличный и адекватный заказчик, расчет был в полном объеме и в срок. Рекомендую!
Александр - отличный исполнитель ! Все сделал в срок и качественно! Настоятельно рекомендую к сотрудничеству !
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web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт на новый домен и хостинг. WP
WordPress
Приятно работать с Анастасией! Рекомендую!
Сергей - отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно.
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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Поставить на сайт тексты и счетчик
Отличный заказчик=) Как всегда все четко=) Настоятельно рекомендую!
Уже трижды Сергей оказывал мне помощь ! Выражаю благодарность !! )) Обращусь еще )
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