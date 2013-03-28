Необходимо внести 2 правки в сайт nbkpipe.ru/ 1. Сделать в таблице на главной число строк по умолчанию "все" (сейчас стоит "100") 2. Перенести форму поиска (ГОСТ/ТУ , размер, сталь) из низа ...
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сайт http://www.nova-tex.ru/ ЧТО ХОТИМ: 1. сделать две группы(линейки) одежды NovaTex, Payer. 2. Убрать "связаться в Скайп" 3. Поменять фоновую картинку 4. сделать кнопку пожелания клиентов (куда они будут писать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Магазин futbolka-ekb.ru/ . Нужно установить счетчик метрику (вывести информер в поддон). перенести виджет вконтакте из шапки в поддон сайта. скриншот, как нужно сделать прилагаю. Интересует цена и срокВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайт (сайт без cms) требуется поставить тексты и вывести информер Яндекс метрика. Тексты на 4 страницы. Интересует цена за работу и сроки выполнения. спасибоСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт . Сайт на конструкторе рег ру . Требуется настроить на нем редирект с www на без www. Интересует цена и сроки исполнения. Спасибо.Завершен12 лет назад
Есть Интернет-магазин на опенкарт. Требуется настроить валюту по умолчанию Рубль. Проблема в том, что в админке рубль стоит по умолчанию, а на сайте все равно отображается доллар. прошу помощи.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать тексты для сайта http://www.sibhotel.ru/ Тексты 1000 - 1500 символов для вкладок "Гостиницы" "Ресторан" "Сауны" "Квартиры" Интересует цена. сроки написания. СпасибоКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать простой сайт на шаблоне вордпресс. Одностраничник. Шаблон уже куплен. Домен и хостинг также закупаются. Нужно натянуть шаблон и создать несколько пустых разделов. Настроить форму обратной связи. Интересует цена и ...Завершен12 лет назад
Требуется сделать небольшой магазин на шаблоне опенкарт. Шаблон выбран. Хостинг и домен готовы. Интересует цена и сроки. СпасибоИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Прошу помощи. Есть сайт на вордпресс. Нужно прикрепить к нему новое доменное имя и перенести на другой хостинг. Плачу 500р.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется внести некоторые правки в ИМ на опенкарт. Вот адрес tekstil35.ru 1.Поставить счетчик метрика и вывести информер внизу сайта (скрипт счетчика готов) 2. Убрать поиск из шапки 3. Пододвинуть корзину вплотную к ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется внести несколько правок в интернет-магазине, а именно: 1. Поставить счетчик Яндекс-метрика (скрипт счетчика есть) 2. Убрать поиск из шапки сайта 3. Поставить два телефона в шапку сайта (телефоны в картинке png ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Прошу помощи. Есть сайт на вордпресс. Нужно прикрепить к нему новое доменное имя и перенести на другой хостинг. Плачу 500р.Веб-программирование25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Трубуется сделать кнопку "обратный звонок" в ИМ на опенкарт. Разместить кнопку в шапке. При нажатии на кнопку должна появляться небольшая форма для заказа обратного звонка с сайта.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется изменить контакты на двух страницах сайта и поправить копирайт. Также требуется сделать бекап сайта. Сайт на Джумла. Оплата на электронные кошельки. Отзыв.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется помощь по сайту на ворпресс. 1. Настроить отображение подкатегорий здесь esite66.ru/portfolioo/ как здесь djveselove.com.ua/ 2. Разобраться с кодировками при отправке писем с формы обратной связи esite66.ru/kontaktyi-2/ (приходят крокозябры) ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать простой сайт на шаблоне wordpress. Домен, хостинг есть. структура сайта в ворде нарисована. Работы вроде немного. Нужно только поставить шаблон и сделать несколько пустых разделов. интересует цена и сроки.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо перенести сайт с локалки на хостинг. У самой что-то не выходит. ( Прошу помощи. 100р. безопасная сделка. отзыв.Завершен12 лет назад
- $50
нужно сделать сайт на джумла. хост, домен, модули, пример есть. Нужно сделать такой же. Сделать несколько блоков с модулями (модули есть. искать ничего не нужно), 1 страницу с модулем. Работы, насколько я поняла – немного! ...Завершен12 лет назад