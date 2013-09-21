Правки сайта на модх

$50
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка103 просмотра
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Необходимо внести 2 правки в сайт nbkpipe.ru/

1. Сделать в таблице на главной число строк по умолчанию "все" (сейчас стоит "100")

2. Перенести форму поиска (ГОСТ/ТУ , размер, сталь) из низа таблицы вверх.

Интересует стоимость и сроки выполнения. Спасибо

10 лет назад
net_vzlom
Якубова 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад