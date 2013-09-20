Нужна помощь по ModX Revo

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить сортировку объектов по фильтрам и еще несколько задач. По времени желательно приступить сразу. ТЗ и сайт отправляю выбранному исполнителю.

MODX
10 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Разработать сайт визитку на системе ModX

    Система установлена и настроена. Сайт частично сверстан (главная страница есть, в течении пары дней будут готовы другие). Используемые модули: Новости (без возможности комментирования) Статьи (с возможностью комментирования. Модуль Article?) Обратная связь (FormIT?) Отзывы (getresources+getpage?) Вопрос-ответ Калькулятор тарифов. Вот этот модуль придется писать ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа с wordpress, разработка отдельных скриптов

    $1000

    Необходим исполнитель (или команда), хорошо знакомый с движком Wordpress. Работа над движком не сведется к поиску и установке нужных плагинов, нужно будет самому дорабатывать ядро и самописные компоненты. Техзадание в приложении к проекту. Порядок оплаты: предоплата 30%, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта - продажа электроники

    Нужно создать сайт по функционалу и дизайну схожему с apple-house(точка)ru - сайт по продаже техники apple Функционал - каталог + возможность заказа с сайта + добавление платежных систем Бюджет небольшой - пойдет шаблонный дизайн подогнанный под ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно поставить 4 плагина на Wordpress

    $15

    Нужно поставить 4 плагина на сайт: 1. Возможность загрузки видео с youtube 2. Возможность добавления музыки с pleer.com 3. Карта сайта 4. Возможность размещения твитеров артистов в разделе биографии Бюджет - 15 долларов

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • UMI сайт

    $250

    Добрый день есть сайт на движке UMI нужно помочь в изменений в каталог и карту товара ТЗ вышлю кандидатом

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки сайта Amiro CMS(СРОЧНО)

    Есть сайт на Amiro CMS Нужно: - поправить отображение картинок в ие(хром, фаерфокс, опера – все ок. Как выяснилось это ие так ужимает картинки) - в футере поставить соц кнопки. Скрипт есть, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь в организации работы сайта на Joomla

    Есть сайт сделанный на Joomla. Работает, все с ним хорошо. Понадобилось поменять меню, пытались найти разработчика - на связь уже второй месяц не выходит. Суть работы заключается в составлении простенькой инструкции (скриншот с описанием) где ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад