UMI сайт

$250
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка109 просмотров
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Добрый день

есть сайт на движке UMI

нужно помочь в изменений в каталог и карту товара

ТЗ вышлю кандидатом

10 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
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