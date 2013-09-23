Помощь в организации работы сайта на Joomla

Есть сайт сделанный на Joomla. Работает, все с ним хорошо. Понадобилось поменять меню, пытались найти разработчика - на связь уже второй месяц не выходит. Суть работы заключается в составлении простенькой инструкции (скриншот с описанием) где и как это меню можно поменять. Доступ в админку предоставлю.