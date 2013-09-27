Настроить галерею на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки160 просмотров
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Сбилась галерея на сайте на WP. Нужно ее переустановить и заново настроить.

WordPress
10 лет назад
prmanager
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Александр отлично справился с тем, что другие не смогли - разобрался в чужом коде и очень быстро! Планирую работать с ним дальше. Оперативный, надежный! Рекомендую.
С Викторией замечательно работается - она очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата практически мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшей работе над проектами.
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