Модуль под DLE кольцевой перелинковки в категории.

Здравствуйте!

Необходимо реализовать не сложный функционал кольцевой перелинковки по категории в виде выводы ссылки с тайтлом на предыдущую и следующую новость категории в которой находится пользователь или поисковый робот под DLE 7.5.

Запрещается использовать бесплатные исходники, которые есть в интернете и подобные реализации данного модуля (хака)!!!

Модуль должен быть максимального оптимизирован по коду и не грузить БД (минимальное количество запросов). Должен учитывать моменты с первой и последней новостью в категории, когда ссылку на предыдущую и текущую поставить невозможно.

Реализация кеширования для данного модуля также приветствуется.

Оставляйте свои заявки.

С Уважением, Альянс.