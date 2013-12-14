Модуль под DLE кольцевой перелинковки в категории.

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо реализовать не сложный функционал кольцевой перелинковки по категории в виде выводы ссылки с тайтлом на предыдущую и следующую новость категории в которой находится пользователь или поисковый робот под DLE 7.5.

Запрещается использовать бесплатные исходники, которые есть в интернете и подобные реализации данного модуля (хака)!!!

Модуль должен быть максимального оптимизирован по коду и не грузить БД (минимальное количество запросов). Должен учитывать моменты с первой и последней новостью в категории, когда ссылку на предыдущую и текущую поставить невозможно.

Реализация кеширования для данного модуля также приветствуется.

Оставляйте свои заявки.

С Уважением, Альянс.

10 лет назад
Alliance87
Артём 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TaraZZZ
Тарас 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
10 лет назад
$25
1 день
Хочу поблагодарить Тараса за то, что очень быстро и качественно с поставленной задачей, помог советами и решением нестандартной задачи по активации скрипта. Рекомендую, как хорошего специалиста на PHP!
Артём составляет отличное ТЗ. Было приятно сотрудничать. Рекомендую!