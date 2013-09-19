UMI.CMS незначительные изменения

$250
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка114 просмотров
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Мелкие правки по сайту

- создать дополнительное меню

- создать дополнительные разделы

- мелкие изменения вверстке сайта

Оплата по часам.

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10 лет назад
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38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад