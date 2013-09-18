Несколько доработок на Друпал

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки105 просмотров
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Необходимо несколько небольших доработок на Друпал 7.

В редакторе сделать возможность выровнять текст по ширине.

Некорректно представлена строка текста заголовка в разделе «новости»;

Сделать более хороший просмоторщик фотографий;

и т.д.

есть ТЗ

10 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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