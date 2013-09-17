Сайт перестал работать

$50
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок176 просмотров
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Сайт на Magento. По непонятным причинам сейчас, если зайти на сайт, открывается пустая страница. Нужно сделать так, чтобы сайт опять начал работать.

Ссылка на сайт designer christmas wreath s.com - пробелы убрать.

10 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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