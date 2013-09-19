Joomla. Найти дыру, вычистить баннер.

Здравствуйте! Есть сайт на старой-престарой джумле. На данный момент хостеры обнаружили на нем вирусы. Необходимо его почистить и перенести на новый хосинг. С вас сроки/цена. Сорри, вышел на связь штатный программист.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт sopipa.ru
Внезапно обзавелся нежелательными баннерами, нужно найти и вычистить, желательно закрыв дырку, чтобы не пролезло снова.
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