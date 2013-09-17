Программист - разработчик на MODx Evo

Небольшие правки функционала в сайт на друпале. www.BreathingCenter.com Тз в аттаче, оно на английском, и переводить было лень, и исполнитель нужен со знанием английского так или иначе. Предпочтение исполнителям из Украины с картой Приватбанка. Но это не обязательно.