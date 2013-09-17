Помощь по сайту на ShopCms

Есть сборка магазина, пример http://demo.shopbistro.ru Т.к. с друпалом туго, есть вещи, которые мне не поддаются:) Настроить фон, шапку, добавить комментирование к товарам и т.д. Исполнителю передам ТЗ, доступ к тому, что настроил сам и архив с ...