Доработки магазина Drupal 6 + Ubercart

Есть сборка магазина, пример http://demo.shopbistro.ru

Т.к. с друпалом туго, есть вещи, которые мне не поддаются:) Настроить фон, шапку, добавить комментирование к товарам и т.д.

Исполнителю передам ТЗ, доступ к тому, что настроил сам и архив с поясняющими видео по сборке, которые продаются тут за 2670р. http://shopbistro.ru/premium/rukovodstvo-polzovatelya

В общем, нужен человек, не понаслышке знакомый с drupal+ubercart, который сможет, если нужно, подправить код и свободен на ближайшие пару дней, дабы сделать обозначенное. Спасибо!