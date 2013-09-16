Добрый день. Необходимо реализовать для сайта на joomla 2.5 кнопку "Мне нравится" со следующими возможностями: 1. С возможностью голосовать не более 1 раза. 2. Возможность менять текст и внешний вид кнопки. 3. Кнопку и количество лайков можно выводить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужна экспертная консультация по платформе Joomla с возможным последующим заказом сайта.
Приносим свои извинения, но вынуждены отложить реализацию проекта на некоторое время. Потребность в заявленной консультации, налаживании работы существующего сайта и создании второго сайта остается. В ближайшее время выйдем на связь.
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