Установить WordPress

$50
Системы управления (CMS)Закрыт23 заявки215 просмотров
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Требуется установить 4 WordPress на 4 домена. И установить на них необходимые плагины и темы(прилагаются или свои). Работа несложная, шаблонная - поэтому цену указываем реальную.

WordPress
10 лет назад
ShekaDoc
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад