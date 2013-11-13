Непрерывное проигрывание фоновой музыки (WP)

Есть сайт (WordPress), на всех страницах стоит фоновая музыка (mp3). При переходе между страницами она начинается сначала.

Необходимо на Ajax сделать что-то типа того, как это работает на vk.com - т е чтобы при переходе между страницами музыка продолжала играть.

Сроки, стоимость?