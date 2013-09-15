Привязать верстку к шаблону (Drupal)

Установил на сайт jce редактор. После этого не показываются страницы на сайте. Необходимо настроить jce редактор joomla 2.5, чтобы отображались страницы. Мой сайт okna-profy.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть:
1. Маленький старый сайт-заглушка на Drupal (17 статей)
2. Чистая настроенная сборка со всеми необходимыми модулями (Drupal 6)
3. Готовая html-верстка дизайна (одинаковая для всех страниц сайта)
Требуется:
1. Перенести материалы со старого сайта, сохраняя структуру, мета-теги, адреса
2. Привязать готовую html-верстку к шаблону.
Шаблон - подредактированный Basic (https://drupal.org/project/basic)
3. Сделать небольшие настройки движка (в ТЗ будет, что и где нужно прописать)
В заявке опишите ваш опыт работы с Drupal.
Требуется специалист, хорошо знающий 6-й и 7-й Друпал, для долговременного сотрудничества (настройка систем, установка обновлений, разработка небольших модулей)
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