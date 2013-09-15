Привязать верстку к шаблону (Drupal)

Есть:

1. Маленький старый сайт-заглушка на Drupal (17 статей)

2. Чистая настроенная сборка со всеми необходимыми модулями (Drupal 6)

3. Готовая html-верстка дизайна (одинаковая для всех страниц сайта)

Требуется:

1. Перенести материалы со старого сайта, сохраняя структуру, мета-теги, адреса

2. Привязать готовую html-верстку к шаблону.

Шаблон - подредактированный Basic (https://drupal.org/project/basic)

3. Сделать небольшие настройки движка (в ТЗ будет, что и где нужно прописать)

В заявке опишите ваш опыт работы с Drupal.

Требуется специалист, хорошо знающий 6-й и 7-й Друпал, для долговременного сотрудничества (настройка систем, установка обновлений, разработка небольших модулей)