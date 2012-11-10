Настроить jce редактор joomla 2.5

$10
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки135 просмотров
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Установил на сайт jce редактор. После этого не показываются страницы на сайте. Необходимо настроить jce редактор joomla 2.5, чтобы отображались страницы. Мой сайт okna-profy.ru

Joomla
10 лет назад
centrdom
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад