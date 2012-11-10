Требуется специалист для исправления mysql ошибки в работе с Joomla. Работа легкая и быстрая, для тех кто разбирается. http://vld.cso52.ru/
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Установил на сайт jce редактор. После этого не показываются страницы на сайте. Необходимо настроить jce редактор joomla 2.5, чтобы отображались страницы. Мой сайт okna-profy.ru
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