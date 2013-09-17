Исправить небольшой баг на Joomla-сайте

Здравствуйте.

Нужно решить небольшую проблему на Joomla-сайте. Установил на сайт плагин SocButtons для размещения внизу материалов кнопок "Мне нравится", "Поделиться", "Твитнуть" и т. д. В итоге, по непонятной мне причине, блок с этими социальными кнопками на некоторых страницах уходит куда-то вниз от самого материала страницы. Причем, на одних страницах уходит, а на других стоит как надо. Впрочем, можете посмотреть сами, зайдя на сайт: master-skills точка ru.

При этом, установил тот же плагин на другой свой сайт, который тоже на Joomla - там все работает нормально.

В общем, если вы знаете, в чем проблема и как ее решить, оставляйте заявки, в которых указывайте цены и сроки выполнения работы. Оплата в WebMoney (WMR).