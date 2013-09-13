Нестандартно реализовать регистрацию, Wordpress

Здравствуйте. Готов дизайн сайта. Необходимо, собственно, его сверстать (без наполнения). Cms на выбор исполнителя, на мой взгляд, хорошо бы подошел WP. Бюджет обсуждаем. Оплата WM или переводом на карточку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Задача: сделать так, чтобы при попытке скачать материал с сайта, пользователь сталкивался с необходимостью авторизации/регистрации. Грубо говоря, нужен аналог тэга [hide] + красивая форма регистрации. В картинках свое видение прикрепляю.
Плюс к этому, нужно сверстать одну страничку как на картинке. Базовая верстка уже есть (доступна на orangehouse.ws) , нужно переделать ее под новый контент.
Жду от вас бюджета. Срок - строго до вечера понедельника все должно работать.
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