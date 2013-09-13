Нестандартно реализовать регистрацию, Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки120 просмотров
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Добрый день!

Задача: сделать так, чтобы при попытке скачать материал с сайта, пользователь сталкивался с необходимостью авторизации/регистрации. Грубо говоря, нужен аналог тэга [hide] + красивая форма регистрации. В картинках свое видение прикрепляю.

Плюс к этому, нужно сверстать одну страничку как на картинке. Базовая верстка уже есть (доступна на orangehouse.ws) , нужно переделать ее под новый контент.

Жду от вас бюджета. Срок - строго до вечера понедельника все должно работать.

WordPress
10 лет назад
fm-club
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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