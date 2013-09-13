На modx revo необходимо сделать чтобы при клике по пункту меню страница не перезагружалась, а выводила информацию из поля контента и других дополнительных полей. Реализиция должна быть на AJAX запросах. Бюджет обсуждается индивидуально.
Правки сайта. Устранить конфликт cкрипта. Joomla
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Добрый день,нужен хороший мастер по джумле версия 2.5
нужно сделать 2 правки
и устранить конфликт скрипта
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