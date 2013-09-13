Правки сайта. Устранить конфликт cкрипта. Joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки157 просмотров
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Добрый день,нужен хороший мастер по джумле версия 2.5

нужно сделать 2 правки

и устранить конфликт скрипта

Joomla
10 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень хороший исполнитель
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