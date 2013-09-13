Разработчик сайтов на CMS Drupal

Есть готовый сайт на который установлен и настроен темплейт Wordpress. Теперь необходимо изменить структуру вывода некоторых жлементов, убрать верхнее меню, поработать с УРЛами для категорий и постов. Ничего сложного нет, требуется человек который имеет похожий опыт ...