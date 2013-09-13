Разработчик сайтов на CMS Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На удаленную работу требуется разработчик (программист, вебмастер) сайтов на CMS Drupal 7.

Так-же требуются платные консультации такого разработчика.

Принимаются отклики только с портфолио (примерами работ).

Поэтапная оплата, возможна через "безопасную сделку".

Интересует долгосрочное сотрудничество.

Drupal
10 лет назад
ilya-win
Илья 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад