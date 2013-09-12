Создать шаблон под Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо копию шаблона http://www.washingtonpost.com/

Создать, настроить, модули позиции.. все как положено. Только з портфолио, пишем сюда.

WordPress
10 лет назад
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
час назад