Создать шаблон под Wordpress

приветствую. есть самописная cms рабочего сайта. натянут дизайнт. smarty. Требуется - подвинуть картинки - вставить баннеры (надо знать вёрстку) приступить сейчас оплата wm
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо копию шаблона http://www.washingtonpost.com/
Создать, настроить, модули позиции.. все как положено. Только з портфолио, пишем сюда.
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