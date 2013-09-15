Необходимо обновить Джумлу на работающем сайте до версии 2.5 (не забываем про ссылки в поисковиках). После необходимо сверстать шаблон по предоставляемому psd-макету. Макет простой. Радуг и единорогов нет :) Промышленная тематика. Ваши цены и сроки.
Требуется правка шаблона сайта в самописной cms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
приветствую. есть самописная cms рабочего сайта. натянут дизайнт. smarty. Требуется
- подвинуть картинки
- вставить баннеры (надо знать вёрстку)
приступить сейчас оплата wm
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