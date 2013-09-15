Требуется правка шаблона сайта в самописной cms

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок155 просмотров
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приветствую. есть самописная cms рабочего сайта. натянут дизайнт. smarty. Требуется

- подвинуть картинки

- вставить баннеры (надо знать вёрстку)

приступить сейчас оплата wm

10 лет назад
gree
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад