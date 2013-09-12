Внести правки в сайт на CMS GetSimple

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка109 просмотров
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Нужно решить проблему с входом в админку, поредактировать информацию на сайте, сделать изменения в верстке.

10 лет назад
bjk
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад