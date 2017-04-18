bjk

Александр bjk

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Guru_texta
Сергей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
56 отзывов
$19
10 баллов
6 лет назад
Копирайт описаний для категорий интернет магазина
Интересное задание и моментальная оплата. Сотрудничеством доволен.
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
dmitriyButeiko
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Написать php скрипт бекапа БД mysql
Все супер!Сотрудничеством доволен.
Работой исполнителя доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
rtsasuk
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Интернет-магазин на опенкарт
Александр четко поставил задачу! Вовремя делал оплату! Всем рекомендую!
Все сделано в лучшем виде. Договорились о незначительных доработках, которые пока что не сделаны по моей причине. В целом, я доволен взаимодействием.
Ответный отзыв
viktius
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Поиск картинок
Приятно было сотрудничать! Четко поставленная задача, своевременна оплата! Спасибо за порядочность!
все четко и быстро. рекомендую.
Ответный отзыв
bragnikov
Роман 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-2)
$5
10 баллов
7 лет назад
Скрипт для получения вложенного файла из почты
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Всё было сделано в лучшем виде Спасибо. Рекомендую!
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