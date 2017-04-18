товары бренда Black Diamond описание должно быть человеческим, интересным, цепляющим и при этом уникальным
- Продающие тексты12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен модуль интеграции. желательно уже готовый и без лицензии (чтобы ставить на разные магазины в любом количестве)Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мотив принтов - катательный виды спорта (сноубординг, лыжи, серфинг, лонгборд, серфинг) Исполнение - ч.б. Детали конкретного принта - будем обсуждатьИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт6 лет назад
Сейчас мобильная версия такая, как тут: osprey.kiev.ua Нужно предложить и установить более современную по дизайну. Требования: - минималистический дизайн - хорошо работающий поиск - удобные настраивающиеся контакты - быстрый заказ товара (чтоб подтягивал контакты через автозаполнение) - заказ через корзину (чтоб подтягивал ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать описания категорий. В районе 500 символов. Уникальность от 95%. При этом описания должны быть написаны человеческим языком, должны быть "живыми", цепляющими. В предложениях указывайте ссылки на написанное вами.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
в скрипте массивом задаются параметры подключения к разным бд, как часто нужно делать бекап, сколько последних бекапов хранить. нужно, чтобы скрипт, когда его вызывают, экспортировал всю инфу из необходимых бд в .sql и сохранял файлик с ...Завершен7 лет назад
Нужно найти и предобработать картинки для интернет-магазина (прогнать через kraken, сохранить с правильным названием), согласно списку. Всего нужно около 500 картинок. Задача более-менее регулярная. Можно работать постоянноНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $3
есть почтовый ящик, на который приходят письма - нужно получать из этих писем файлы, сохранять их определенным образом, отмечать письма как прочитанные или удалять их. скрипт должен быть выполнен как класс: должно быть место для настройки ...Завершен7 лет назад
Этот проект подойдет тем, у кого есть уже собранный движок опенкарт с модулями не требующими лицензии Требования к движку: - версия опенкарт от 2.х - движок позволяет его размножать столько раз, сколько нужно - не имеет лицензий или ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сборка opencart.cms + модуль экспорт-импорт нужно написать модуль фильтров, который бы устанавливался, как модуль, отключался/включался как модуль без VQMOD. работал на аяксе на основании таблиц аттрибуты, группы атрибутов + какая-то инфа из таблицы товаров (цена, вес, хзшо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
сборка opencart.pro нужно написать модуль фильтров, который бы устанавливался, как модуль, отключался/включался как модуль без VQMOD работал на аяксе на основании таблиц аттрибуты, группы атрибутов + какая-то инфа из таблицы товаров (цена, вес, хзшо еще) по функционалу - ...Закрыт7 лет назад
логотип тут http://alpstandart.com/ на логотипе - два человека тянут в разные стороны карабин на фоне гор нужна как минимум векторизация лого. желательно доработать логотип и придать ему более современный вид и подобрать шрифтЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Нужно нарисовать Тюринга в машине из страх и ненависть в Лас Вегасе Было бы прикольно, если бы весть рисунок был выполнен из "0" и "1", возможно 2-3 цвета Возможны также другие креативные варианты от исполнителя. Заказ не срочный, ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно привлечь подписчиков на страницы, написать отзывы, возможно провессти несколько конкурсов. Страницы интернет-магазинов.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
нужны уникальные описания товаров по 1000-2000 символов. osprey.kiev.ua - образец описаний, которые есть сейчас ospreypacks.com - официальный сайт всего порядка 50 описаний нужно (т.к. некоторые товары отличаются только цветом или объемом) сроки - максимально срочно. оплата - желательно приват в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно добавлять ip в блеклист Кампании срабатыванием скрипта на сайте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Цель: настроить отображения цен товаров в объявлениях. чтобы цены менялись автоматически, если на сайте цена измениласьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $500
сейчас есть движок (кривой, с костылями) в котором много чего работает. мы хотим получить движок на базе последней версии опенкарт, либо на базе какой-нибудь сборки, чтобы там был функуционал из ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YcCObhINx58khf5tELdW8xUj_GJJbNmq6V_7SmPLwWo/edit#gid=1568413291 важные критерии - читабельность кода и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
пример http://conversion.com/ должно быть реализовано тоже самое код должен быть удобночитаемым верстка - адаптивнаяСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
osprey.com.ua - так есть сейчас comair.com.ua - так должно быть плюс: - должен быть реализован быстрый заказ (сейчас есть заказ через корзину и он не работает) - должен быть реализован заказ через корзину (также, как он есть сейчас и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад