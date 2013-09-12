Сайт свадебных услуг

$500
Системы управления (CMS)Закрыт20 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна Система управления сайтом.

Подробности в прикрепленном файле

За более подробными подробностями пожалуйста в личку.

Цена зависит от предложений и опыта

10 лет назад
iworkmaster
Азимов 
46 летАзербайджан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад