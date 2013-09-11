Разработчик modx revo

Мелкие доработки сайта на Joomla 1.5 Бюджет: 500 рублей Срок: 2-3 часа Оплата по факту исполненеия: карта любого банка РФ или СНГ 1.Настроить почту чтобы работала. это интернет магазин с virtuemart, но там почта не работает, и не ...