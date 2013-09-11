Разработчик modx revo

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки460 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен разработчик modx revo, который поможет реализовать тривиальное трехуровневое меню с помощью wayfinder или другого плагина.

После выполнения этой задачи возможны другие задачи по крупнее на регулярной основе.

MODX
10 лет назад
mekhron
Мехрон 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад