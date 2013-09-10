Сайт-визитка на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт24 заявки198 просмотров
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Нам нужно сделать несколько сайтов несложных визиток на WordPress.

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Интересует долгосрочное сотрудничество с надежным человеком и хорошим специалистом.

WordPress
10 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад