Сайт-визитка на WordPress

Нужно сверстать дизайн сайта-визитки и адаптировать его под CMS Joomla Сколько будет стоить? Какие сроки.
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Нам нужно сделать несколько сайтов несложных визиток на WordPress.
Указывайте стоимость работы с нашим дизайном и с вашим дизайном.
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