Сверстать шаблон

$100
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок289 просмотров
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Нужно сверстать сайт на joomla (визитка, 3 типовых страницы)

- установить и настроить sef

- резиновая верстка

3000 рублей пост оплата, работа на моём хостинге

долговременное сотрудничество

срок 3-4 дня, лучше 3

10 лет назад
Kuro
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
NightViola
Дарина 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$85
4 дня
Понравилось работать! - быстро - качетсвенно - всегда на связи! перфекто!
Все четко оговорено, лояльные сроки, хорошая оплата. Получила удовольствие от работы над проектом. Рекомендую к сотрудничеству.