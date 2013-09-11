Ошибка после перевода сервера на PHP 5.3

Супер! быстро и качественно! причем другой программист сказал: "У вас полностью отсутствую базы данных, сам сайт в отличи от бекап архива не весит ничего, не удивительно что он не работает, проблеме не в php, а в некорректном переносе сайта на хостинг" :) сайт переезжал почти год назад и все время работал нормально, пока недавно на сервере не была обновлена версия PHP.