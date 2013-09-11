Ошибка после перевода сервера на PHP 5.3

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки181 просмотр
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http://city-trade.ru/ вылезла ошибка после перевода сервера на PHP 5.3

нужно восстановить работоспособность (возможно обновить версию CMS)/

Сайт - интернет магазин на ОС Коммерс

PHP
10 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CheLOVEchek
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Супер! быстро и качественно! причем другой программист сказал: "У вас полностью отсутствую базы данных, сам сайт в отличи от бекап архива не весит ничего, не удивительно что он не работает, проблеме не в php, а в некорректном переносе сайта на хостинг" :) сайт переезжал почти год назад и все время работал нормально, пока недавно на сервере не была обновлена версия PHP.
Заказчик добросовестный! Оплатил во время! Жду еще Ваших проектов. Были проблемы в следующем: При исправления функций и методов файловой структуры сайта на версии PHP 5.3, после сохранения изменений все работало. Но какие то нечестные и кривые руки правили код, после чего пришлось перебивать ошибки, повторялось это более 3 раз. В конце решили проблему сменили права доступа и все встало на свои места. Как объяснил заказчик это делал первый исполнитель который утверждал, что базы данных отсутствуют у магазина. К заказчику никаких претензий, одни положительные эмоции - РЕКОМЕНДУЮ !!!
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