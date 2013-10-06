Перенос сайта на платформу

Есть psd - скрины прикрепляю к проекту. Нужно сверстать и посадить на Джумлу или WP. По сайту остальные странички текстовые, только возможно на страничке "Каталог" будет функционал по типу новостей - лого+название и ссылка на подробное описание, ...
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Сайт http://customs1.ru (статичный) необходимо перенести на платформу (соответственно с CMS, БД).
Плюс необходимо реализовать следующий функционал:
a. Обратная связь;
b. Комментарии;
c. Калькулятор;
d. Рейтинг материалов (новостной контент/статьи);
e. Рассылка.
В перспективе предполагается дальнейшее развитие проекта, так что работа не разовая.
На базе данного сата нужно будет реализовать еще 2.
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