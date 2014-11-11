Ma3oBblu

Руслан Ma3oBblu

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
HTML верстка, Wordpress, PHP/JS, лендинги

Знания, умения, навыки:

  • HTML, CSS, jQuery, jQueryUI, Bootstrap
  • Блочная / табличная, фиксированная вёрстка / резиновая верстка
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Parallax scrolling
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии у коду.
  • Написание кода обработки для различных форм.+ Работы с CMS Wordpress, Drupal 7
Время работы:

Понедельник — Пятница 8–00 — 17–00 МСК.Выходные - по требованию.

О работе:

Смотрю макет, ТЗ (при наличии), предлагаю сроки и цену. Делаю работу качественно и в срок.

Если мы работаем с вами первый раз - предоплата 50%.

Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Наличие конкретного ТЗ избавит Вас и меня от траты лишнего времени

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение
  • Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • WebMoney (WMZ, WMR)
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • Карта Сбербанк
Портфолио находиться на сайте rusdigi.name

Часть работ представлена тут weblancer.net

Контакты:

skype: Ma3oBblu

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

tichm3
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Сверстать ресурс под Wordpress
WordPress
Отличный исполнитель! Качество и скорость на высоте!
четкое тз, удобные макеты, оплата в срок. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)
$150
10 баллов
10 лет назад
Разработка сайта на вп
Спасибо за работу! Очень четко, быстро. Всегда на связи. Спасибо!
хорошая постановка задачи, небольшая задержка с оплата, но в целом все нормально, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
krec26
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка и программирование под WP (сайт визитка+каталог)
WordPress
Отличный программист. Все сделал в срок, без лишних вопросов и отмазок. рекомендую.
постоянно на связи, моментальная постоплата. все возникавшие в процессе работы вопросы решали быстро и без проблем. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
nikolaskoh
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт
Категорически рекомендую! Отличный исполнитель, всегда на связи и знает свою работу.
своевременная постоплата, всегда на связи
Ответный отзыв
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Сайт на WordPress
WordPress
Исполнитель точно знает и понимает все моменты реализации. Чувствуется профессионализм человека. Только правильные и нужные вопросы как в начале работы, так и в ее процессе. Более того, выполнены некоторые моменты, которые не были учтены в ТЗ, что несомненно является большим плюсом. Так же исполнитель в некоторых моментах подсказал нужный вектор решения задачи, что так же способствовало быстрому решению задачи. Мои наилучшие рекомендации.
четкое тз, постоянно на связи, все вопросы решаются быстро. в процессе работы предоплата и полная оплата по завершению работы. рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
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