HTML верстка, Wordpress, PHP/JS, лендинги

Знания, умения, навыки:

HTML, CSS, jQuery, jQueryUI, Bootstrap

Блочная / табличная, фиксированная вёрстка / резиновая верстка

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

Соблюдение стандартов W3C.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Parallax scrolling

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии у коду.

Написание кода обработки для различных форм.+ Работы с CMS Wordpress, Drupal 7

Понедельник — Пятница 8–00 — 17–00 МСК.Выходные - по требованию.

О работе:

Смотрю макет, ТЗ (при наличии), предлагаю сроки и цену. Делаю работу качественно и в срок.

Если мы работаем с вами первый раз - предоплата 50%.

Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Наличие конкретного ТЗ избавит Вас и меня от траты лишнего времени

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный контакт.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение

Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

WebMoney (WMZ, WMR)

Яндекс.Деньги

QIWI

Карта Сбербанк

Портфолио находиться на сайте rusdigi.name

Часть работ представлена тут weblancer.net

Контакты:

skype: Ma3oBblu

e-mail: [email protected]

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