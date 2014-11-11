HTML верстка, Wordpress, PHP/JS, лендинги
Знания, умения, навыки:
- HTML, CSS, jQuery, jQueryUI, Bootstrap
- Блочная / табличная, фиксированная вёрстка / резиновая верстка
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
- Соблюдение стандартов W3C.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Parallax scrolling
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии у коду.
- Написание кода обработки для различных форм.+ Работы с CMS Wordpress, Drupal 7
Понедельник — Пятница 8–00 — 17–00 МСК.Выходные - по требованию.
О работе:
Смотрю макет, ТЗ (при наличии), предлагаю сроки и цену. Делаю работу качественно и в срок.
Если мы работаем с вами первый раз - предоплата 50%.
Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Наличие конкретного ТЗ избавит Вас и меня от траты лишнего времени
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Яндекс.Деньги
- QIWI
- Карта Сбербанк
Часть работ представлена тут weblancer.net
Контакты:
skype: Ma3oBblu
e-mail: [email protected]
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Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- WordPress шаблон для фабрики пластиковых окон1895 просмотров
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель! Качество и скорость на высоте!
Ответный отзыв
четкое тз, удобные макеты, оплата в срок. рекомендую к сотрудничеству
$150
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу! Очень четко, быстро. Всегда на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
хорошая постановка задачи, небольшая задержка с оплата, но в целом все нормально, рекомендую к сотрудничеству
$100
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Отличный программист. Все сделал в срок, без лишних вопросов и отмазок. рекомендую.
Ответный отзыв
постоянно на связи, моментальная постоплата. все возникавшие в процессе работы вопросы решали быстро и без проблем. рекомендую к сотрудничеству
$30
10 баллов
10 лет назад
Категорически рекомендую! Отличный исполнитель, всегда на связи и знает свою работу.
Ответный отзыв
своевременная постоплата, всегда на связи
$200
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Исполнитель точно знает и понимает все моменты реализации. Чувствуется профессионализм человека. Только правильные и нужные вопросы как в начале работы, так и в ее процессе. Более того, выполнены некоторые моменты, которые не были учтены в ТЗ, что несомненно является большим плюсом. Так же исполнитель в некоторых моментах подсказал нужный вектор решения задачи, что так же способствовало быстрому решению задачи. Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
четкое тз, постоянно на связи, все вопросы решаются быстро. в процессе работы предоплата и полная оплата по завершению работы. рекомендую к сотрудничеству
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от 1 дня
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