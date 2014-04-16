Нужно 4 брендирования по 4 разным препаратам. По трем есть примерное описание, по 4-му нет, но есть баннер(исходник во fla) и инфу всю можно взять оттуда. Альтернативное место хранения материалы и пример брендирования: http://www.ex.ua/490292701726 Всё статика, 4 картинки