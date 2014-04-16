Есть шаблон http://themeforest.net/item/hostme-v2-responsive-wordpress-theme/full_screen_preview/5275274 Все исходники PSD есть. Скрипты анимации даю. Необходима верстка: тема http://www.aivahthemes.com/hostmev2/ страница home и первые два банера (не просто картинкой) страница planbox slider страница contact us страница about us 2 Требования: валидация w3c, отзывчивая верстка, адаптация под ...
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые соискатели! Необходима разработка сайта на платформе Share Point 2013. Наполнение Сайта контентом. Поддержка работоспособности сайта, обслуживание ИС, решение инцидентов по запросам.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Уважаемые соискатели, необходимо сверстать сайт c photoshop под CMS Wordpress. Количество страниц: 13+-2 Превью страницы в аттаче. Установка плагина для SEOСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
https://ru.wikipedia.org/wiki/Руслан,_ДемчакПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо опубликовать статью в русской википедии которую постоянно удаляют из-за малой значимости.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно 4 брендирования по 4 разным препаратам. По трем есть примерное описание, по 4-му нет, но есть баннер(исходник во fla) и инфу всю можно взять оттуда. Альтернативное место хранения материалы и пример брендирования: http://www.ex.ua/490292701726 Всё статика, 4 картинкиБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Написать анимацию параллакс для ресурса, при скроллинге чтобы ноты появлялись: Пример анимации: https://docs.google.com/file/d/0BzkDQSgauP8gNnhxeVN3dW5GVTg/edit?usp=docslist_api Ресурс: http://vwvinc.com Исходные файлы ресурса: https://docs.google.com/file/d/0B7lO-ER9wlv3TWRmX183WEZBRUk/edit?usp=drive_web Файлы для анимации: https://docs.google.com/folderview?id=0BzkDQSgauP8gaFpPVkRoUmNGaDA&usp=docslist_apiВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать сайт на подобии, верстка и дизайн: https://www.work4labs.com/ Структуру сайта взять с ресурса: http://sfappliacesrepair.com/ Графика: Разработать фирменный стиль Нарисовать картинки для сайта Добавить картинки готовых продуктов Райтинг: Тексты предоставляю.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт9 лет назад
Кадр 1 1. в кадре находится статичная клетка с ядром в правом нижнем углу 2. к ней подплывает вирус гриппа 3. вирус «давит» на мембрану мембрана прогибается 4. возникает надпись ① Адгезия и адсорбция в рамочке Кадр 2 1. мембрана ...Баннерынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужен райтер статей на постоянной основе на политическую тематику. Желательно увидеть Ваш стиль написания политических статей. Желательно тематика: Проблематика сел в украинской глубинке. Примеры можете бросать в личку. Оплата по договоренности.Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Поменять текст в верстке некоторых страниц html Более подробно: ex.ua/80028642 - Задание на доработкуПрезентации3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Написание приложения для планшета на java 1. Использовать будет на планшетах Samsung Galaxy Tab2 10.1 и Samsung Galaxy Tab3 10.1. 2. Версии Андроида: 4.0.1 и 4.2.2 соответственно. 3. Суть приложения – заполнение форм и экспорт заполненных форм в xls/xlsx файл. 4. Необходимый потенциал ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо изменить шаблон ventcamp http://themeforest.net/item/ventcamp-responsive-conference-landing-page/full_screen_preview/7555960 Необходимо выложить сайт и внести все правки в шаблон.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $1000
Идея промо-кампании - Путешествуй по интересным уголкам Украины вместе с Псилобальзам. (препарат от аллергии при укусах насекомых и солнечных ожогах) Нужно придумать идею ролика, купить подходящие клипы или картинки, наложить картинки, записать звуковое сопровождение и собрать ...3D-графика5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
1) Установить новый шаблон 2) Наполнить и перенести текстами 3) Наполнить картинками 4) Выполнить мелкие правки, по существующему ресурсу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно перенести все данные c сайта shlapak.com на новый дизайн шаблона: http://themeforest.net/item/politico-responsive-political-campaign-wp-theme/139979 Структуру и меню взять с сайта shlapak.com/aa Набросать банера в photoshop для нового шаблона.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать в сжатые сроки презентацию на HTML5. Файлы и техническое задание можно найти: http://www.ex.ua/77737659 Пример готовой презы только на флеше, (справа внизу переключатель слайдов): https://dl.dropboxusercontent.com/u/73075337/vitaprost_rus.swf Работа на постоянной основе. Количество похожих презентаций 30 шт.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Работа на постоянной основе со сдельной оплатой по созданию листовок, плакатов. Оплачиваю каждый созданный материал по мере выполнения. Первое задание стоимостью в 10$. После выполнения задания, добавляю еще 3 задания. Запрос направляйте на почту в ...Наружная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые специалисты Необходимо сверстать макет сайта с последующей интеграцией в CMS WordPress с корректным отображением под 6 основных браузеров. Прохождение теста на валидность w3 обязательно. 20 типичных страниц.HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые соискатели. Предлагаю Вам задачу по доработке макета сайта. Тематика ИТ. Основная часть задач, это редактирование макета целевых страниц(13 шт.) Создание банеров по тематике основных услуг. Количество банеров около 7-10 (2000х600 (3шт.), 300х200pxl (4-7шт.)) В приложении, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад