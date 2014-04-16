tichm3

Евгений tichm3

 
47 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
[email protected]

[email protected]

  • Сверстать сайт

    Есть шаблон http://themeforest.net/item/hostme-v2-responsive-wordpress-theme/full_screen_preview/5275274 Все исходники PSD есть. Скрипты анимации даю. Необходима верстка: тема http://www.aivahthemes.com/hostmev2/ страница home и первые два банера (не просто картинкой) страница planbox slider страница contact us страница about us 2 Требования: валидация w3c, отзывчивая верстка, адаптация под ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта на платформе Share Point 2013.

    Добрый день уважаемые соискатели! Необходима разработка сайта на платформе Share Point 2013. Наполнение Сайта контентом. Поддержка работоспособности сайта, обслуживание ИС, решение инцидентов по запросам.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно 4 брендирования по 4 разным работам.

    Нужно 4 брендирования по 4 разным препаратам. По трем есть примерное описание, по 4-му нет, но есть баннер(исходник во fla) и инфу всю можно взять оттуда. Альтернативное место хранения материалы и пример брендирования: http://www.ex.ua/490292701726 Всё статика, 4 картинки

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать параллакс эффект для ресурса

    $250

    Написать анимацию параллакс для ресурса, при скроллинге чтобы ноты появлялись: Пример анимации: https://docs.google.com/file/d/0BzkDQSgauP8gNnhxeVN3dW5GVTg/edit?usp=docslist_api Ресурс: http://vwvinc.com Исходные файлы ресурса: https://docs.google.com/file/d/0B7lO-ER9wlv3TWRmX183WEZBRUk/edit?usp=drive_web Файлы для анимации: https://docs.google.com/folderview?id=0BzkDQSgauP8gaFpPVkRoUmNGaDA&amp;usp=docslist_api

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта на базе Wordpress

    Создать сайт на подобии, верстка и дизайн: https://www.work4labs.com/ Структуру сайта взять с ресурса: http://sfappliacesrepair.com/ Графика: Разработать фирменный стиль Нарисовать картинки для сайта Добавить картинки готовых продуктов Райтинг: Тексты предоставляю.

    WordPress
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Флеш анимация

    Кадр 1 1. в кадре находится статичная клетка с ядром в правом нижнем углу 2. к ней подплывает вирус гриппа 3. вирус «давит» на мембрану мембрана прогибается 4. возникает надпись ① Адгезия и адсорбция в рамочке Кадр 2 1. мембрана ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер статей на постоянной основе.

    $500

    Нужен райтер статей на постоянной основе на политическую тематику. Желательно увидеть Ваш стиль написания политических статей. Желательно тематика: Проблематика сел в украинской глубинке. Примеры можете бросать в личку. Оплата по договоренности.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение для планшета на java

    Написание приложения для планшета на java 1. Использовать будет на планшетах Samsung Galaxy Tab2 10.1 и Samsung Galaxy Tab3 10.1. 2. Версии Андроида: 4.0.1 и 4.2.2 соответственно. 3. Суть приложения – заполнение форм и экспорт заполненных форм в xls/xlsx файл. 4. Необходимый потенциал ...

    AndroidJava
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменения шаблона

    $50

    Необходимо изменить шаблон ventcamp http://themeforest.net/item/ventcamp-responsive-conference-landing-page/full_screen_preview/7555960 Необходимо выложить сайт и внести все правки в шаблон.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать преролл для рекламной кампании

    $1000

    Идея промо-кампании - Путешествуй по интересным уголкам Украины вместе с Псилобальзам. (препарат от аллергии при укусах насекомых и солнечных ожогах) Нужно придумать идею ролика, купить подходящие клипы или картинки, наложить картинки, записать звуковое сопровождение и собрать ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Смена шабллона сайта на Wordpress.

    Нужно перенести все данные c сайта shlapak.com на новый дизайн шаблона: http://themeforest.net/item/politico-responsive-political-campaign-wp-theme/139979 Структуру и меню взять с сайта shlapak.com/aa Набросать банера в photoshop для нового шаблона.

    WordPressСайт на WordPressPhotoshop
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка презентации HTML5 + CSS3 + jQuery

    Нужно сверстать в сжатые сроки презентацию на HTML5. Файлы и техническое задание можно найти: http://www.ex.ua/77737659 Пример готовой презы только на флеше, (справа внизу переключатель слайдов): https://dl.dropboxusercontent.com/u/73075337/vitaprost_rus.swf Работа на постоянной основе. Количество похожих презентаций 30 шт.

    HTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка листовки А5

    $10

    Работа на постоянной основе со сдельной оплатой по созданию листовок, плакатов. Оплачиваю каждый созданный материал по мере выполнения. Первое задание стоимостью в 10$. После выполнения задания, добавляю еще 3 задания. Запрос направляйте на почту в ...

    Наружная реклама15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Добрый день, уважаемые специалисты Необходимо сверстать макет сайта с последующей интеграцией в CMS WordPress с корректным отображением под 6 основных браузеров. Прохождение теста на валидность w3 обязательно. 20 типичных страниц.

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка макета сайта

    Добрый день, уважаемые соискатели. Предлагаю Вам задачу по доработке макета сайта. Тематика ИТ. Основная часть задач, это редактирование макета целевых страниц(13 шт.) Создание банеров по тематике основных услуг. Количество банеров около 7-10 (2000х600 (3шт.), 300х200pxl (4-7шт.)) В приложении, ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Сверстать ресурс под Wordpress
четкое тз, удобные макеты, оплата в срок. рекомендую к сотрудничеству
Отличный исполнитель! Качество и скорость на высоте!
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
8 баллов
9 лет назад
Нужно 4 брендирования по 4 разным работам.
Сотрудничать можно. Единственное - сразу старайтесь уточнять все детали пока заказчик в сети, а еще лучше взять у него скайп или телефон. Рекомендую!
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
anykey84
Рустам 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Правки по Сайту.
Работа с заказчиком понравилась. Поставил задачу и предоставил все, что нужно.
Выполенно в сроки и ответственно. Все понравилось! Буду работать и дальше с данным подрядчиком!
Ответный отзыв
Kol9dyn
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Верстка презентации HTML5 + CSS3 + jQuery
Работать понравилось, деньги пришли в срок, задание было поставлено четко. Рекомендую всем
Отличный исполнитель, всегда на связи. Очень профессиональный и ответственный. Самое главное проект был сдан в срок! Рекомендую!!
Ответный отзыв