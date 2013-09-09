Решить проблему в cms Modx

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки140 просмотров
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Здравствуйте, господа!

Ни с того ни с сего, ссылки на моем сайте (mamatalk.info), который работает на Modx стали закрываться в . От чего такая неприятность понять не могу.

Помогите решить вопрос. Назовите цену и срок?

MODX
10 лет назад
jonickua
Евгений 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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