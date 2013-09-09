Вывод блока в определенной категории ДЛЕ

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка189 просмотров
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instrumenty.net.ua

Я вывел блок справа в категории - instrumenty.net.ua/34/ (О разделе), в нем отображается текст. Но он отображается как и на instrumenty.net.ua/34/, и на http://instrumenty.net.ua/34/page/2/

Нужно, что бы этот текст отображался только на instrumenty.net.ua/34/...

10 лет назад
Sonitta
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
TaraZZZ
Тарас 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
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