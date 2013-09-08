Разширение для joomla

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок122 просмотра
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Суть такова. В категории или в разделе сайта имеются статьи. Нужно изменить сразу всем статьям категории или раздела время публикации этих материалов. Иными словами, сделать отложенную публикацию сразу всем статьям но по критериям выборки.

Выборка может быть примерно такая:

Выставить дату публикации каждой статье (сортировка может быть любая также за выбором) с интервалом (1 день, неделя и т.д. - выбор предоставляется пользователю(админу ресурса) )

В итоге получается, что в разделе сайта есть статьи, которые имеют статус отложеной публикации.

Вы спросите почему сразу не выставлять дату публикации при создании статьи? Дело в том, что статьи уже есть в базе данных, и их очень много. Каждую открывать и выставить дату публикации просто технически невозможно.

Сразу оговариваю плату - бюджет совсем не большой. Если плата превысит мой бюджет, попробую искать желающих на скидку.

Жду Ваших предложений!!!

P.S. Joomla 1.5;2,5

Joomla
10 лет назад
vadim07101976
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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